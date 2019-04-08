Дания стала частью игры Запада по превращению Венесуэлы в марионеточное государство

Москва, 8 апреля. Копенгаген стал частью игры, которую ведет Запад, чтобы превратить Венесуэлу в марионеточное государство. Именно этим можно объяснить призыв министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям в отношении Каракаса, считает член-корреспондент РАЕН и эксперт по геополитике Константин Соколов.

Ранее Самуэльсен в своем аккаунте в Twitter написал, что Дания решительно отвергает «попытки режима Мадуро» отстранить Хуана Гуайдо от его поста. Речь идет о лишении венесуэльского оппозиционера депутатской неприкосновенности.

«Когда я сегодня встречусь со своими коллегами по ЕС, я буду настаивать на новых санкциях Евросоюза против режима и его приспешников. Мы должны встать на сторону Гуайдо», — заявил Андерс Самуэльсен.

Венесуэла оказалась втянута в затяжной политический кризис после того, как спикер парламента страны Хуан Гуйадо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Самозванца поддерживают США и их союзники. При этом одним из методов «помощи» Запада является распространение недостоверных сведений в прессе, которые искажают информацию о происходящем в Каракасе. Так, в западных СМИ появился фейк о мифической ЧВК «Вагнер», которая якобы была переброшена в Каракас для охраны легитимного президента страны Николаса Мадуро, а также «утка» о «вывозе золота» из Венесуэлы якобы самолетами российской авиакомпании. Вся информация из этих материалов была опровергнута.

Теперь к этим «инструментам давления» на Венесуэлу прибавился призыв Дании к санкциям против Каракаса. Константин Соколов отмечает: Дания находится на низшей ступени в структуре «мирового правительства», и Копенгаген периодически демонстрирует его волю. Необходимо учитывать, что королевство не является ни военным, ни экономическим лидером. А это делает санкционный демарш Копенгена всего лишь элементом информационно-психологической войны.

«Это работа на тот сценарий, который задуман Западом для свержения Николаса Мадуро и народной власти. Это делается для превращения Венесуэлы в марионеточное государство, которое затем попросту будет грабиться», — сказал Константин Соколов в комментарии информационно-аналитическому журналу «Слово и Дело».

Он добавил, что само по себе это «громкое заявление» главы датского МИД не сможет произвести какого-либо сокрушительного эффекта. Все видят, кто на самом деле является «бойцом невидимого фронта», который протянулся в мировой политике, резюмировал эксперт.