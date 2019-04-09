Коммунистическая партия Сирии провела в Хасаке митинг против решения США по Голанам

Дамаск, 9 апреля. Голаны — это земля Сирии. Любые подписи и решения в отношении сирийской территории, принятые чужими государствами, не имеют значения для жителей страны. Об этом заявили участники акции протеста, организованной Коммунистической партией в центре Хасаки.

На демонстрации побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийский народ, выступающий на митинге, заявил, что это Голаны были и остаются территорией Сирии, независимо от решения мировых лидеров, не имеющих никакого отношения к республике.

В нашем распоряжении появилось видео с мероприятия:

Напомним, что в конце марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал декларацию, согласно которой аннексированная территория Голанских высот признается частью Израиля. Такое решение было принято на встрече Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Ряд мировых лидеров резко осудили решение администрации президента США, среди них, в частности, были лидеры Евросоюза, России, Ближнего Востока а также Сирийской Арабской Республики.

После подписания декларации по всей Сирии прошел ряд протестов: уже вторую неделю простые сирийцы выходят на главные площади своих городов, чтобы высказаться в отношении несправедливой декларации Дональда Трампа, которая противоречит всем международным резолюциям, в том числе резолюции Организации Объединенных Наций.

Стоит отметить, что Израиль оккупировал Голаны в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке аннексировал историческую территорию сирийской республики. Принадлежность высот долгое время была основным предметом израильско-сирийского конфликта.

Ранее сообщалось, что народная партия сирийской провинции Хасака организовала акцию протеста в культурном центре города Аль-Камышлы. Таким образом, она осудила незаконные решения президента США Дональда Трампа, которые, по словам представителей фракции, все равно не изменят арабскую идентичность Голанских высот и их сирийскую принадлежность.