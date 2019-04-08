Сезонные тарифы вводятся на трех трассах РФ с 15 апреля

Москва, 8 апреля. «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» с 15 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно заявлению, на платных участках трасс М-4, М-3 и М-11 введут сезонные тарифы, которые будут действовать с 15 апреля по 13 октября. Отмечается, что сезонные тарифы будут предназначены для автомобилей первой и второй тарифной группы.

«Практика установления сезонных тарифов действует в Госкомпании «Автодор» с 2016 года. Она помогает равномерно распределить транспортные потоки в летний период», — говорится в сообщении «Автодора».

При этом отмечается, что размер платы за проезд на некоторых участках дорог останется без изменений.