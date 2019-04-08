Путин высоко оценил сотрудничество России и Турции в международной сфере и ВТС

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин отметил большой объем сотрудничества между Россией и Турцией в международной сфере и ВТС. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на открытии переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин заметил, что у РФ и Турции «большой объем сотрудничества в сфере международных отношений», пишет ТАСС.

«Активно развиваются контакты по линии Министерства иностранных дел и по линии Министерства обороны и военно-техническое сотрудничество», — подчеркнул лидер российского государства.

Напомним, Путин и Эрдоган во время встречи намерены обменяться мнениями по всему спектру отношений между странами. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и другие вопросы.

Планируется, что президенты двух государств проведут встречу в узком составе. Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, не исключено, что часть беседы будет проходить тет-а-тет для обсуждения самых чувствительных вопросов.