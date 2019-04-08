Ученый отметил необходимость международного сотрудничества в Арктике

Россия должна играть решающую роль в формировании международного сотрудничества в Арктике. Так президент Ассоциации полярников, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости укрепления взаимодействия с государствами Арктического региона.

Ранее фонд Росконгресс сообщал, что президент России пожелал успешной и плодотворной работы участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Он состоится 9-10 апреля в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». В сообщении главы государства значилось, что на сегодняшний день вопросы освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникальной природы и традиций являются наиболее важными и востребованными.

«Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Убежден, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнерства. Тема нынешней встречи — «Арктика. Океан возможностей» — в полной мере отражает нашу готовность к такому многогранному равноправному сотрудничеству», — подчеркнул Владимир Путин.

Комментируя заявление главы российского государства, президент Ассоциации полярников, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Москва должна стать ключевым игроком в формировании международного сотрудничества в этом непростом регионе».

«Научное сотрудничество России с другими странами никогда не прекращалось. Поэтому мы полностью поддерживаем то, что сказал наш президент. Есть конкретно наши интересы в Арктике, и есть международное сотрудничество. Его примером является проведение в последние годы крупных научных экспедиций. И эта практика должна быть продолжена. И России в этом вопросе должно быть отведено решающее место, потому что у нас есть опыт и все технические возможности для этого», — сказал эксперт.

При этом собеседник ФАН подчеркнул важность слов президента о необходимости сохранения уникальной природы Арктического региона.

«В последнее время, даже, несмотря на довольно большую стоимость экспедиций, появилось много туристов. Они опасны тем, что практически не соблюдают личную и, что самое главное, экологическую безопасность. Ведь все, что касается экологической обстановки в Арктике — это константа, которая не подлежит никакому сомнению. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы оставить регион чистым и нетронутым для будущих поколений коренного населения», — добавил Чилингаров.

По мнению ученого, именно экология должна стать одним из важнейших вопросов, который будут обсуждать участники и гости Международного арктического форума. Тем не менее, нельзя упускать и вопросы экономики.

«Надо встречаться и говорить о сотрудничестве, это просто необходимо. Нужно сделать так, чтобы сотрудничество в Арктике, наряду с экологией, преследовало и интересы экономики. Так что я думаю мы на правильном пути», — заключил эксперт.

Напомним, V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Ранее ФАН публиковал список ключевых спикеров Молодежного дня Международного арктического форума.