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Порошенко рассказал об успешном испытании контрбатарейного радара

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Порошенко рассказал об успешном испытании контрбатарейного радара

Киев, 8 апреля. Контрбатарейный радар 1Л220УК успешно прошел полевые испытания. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, теперь украинские военнослужащие смогут определить точное местонахождение пушек, ракетных комплексов противовоздушной обороны, минометов и тактических ракет противника на расстоянии в десятки километров.

«Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания», — написал украинский президент в Twitter.

Напомним, Порошенко ранее заявил, что Украина должна принять меры по «развитию собственного военного потенциала». По его словам, за последние пять лет Киев «добился прорыва» в ракетных технологиях.

В качестве подтверждения своих слов Порошенко привел реактивную систему залпового огня «Ольха», которая оснащена управляемыми ракетами. Он также указал, что производство комплекса крылатых ракет «Нептун» начнется уже в 2019 году.

На прошлой неделе он принял участие в испытаниях комплекса, который является украинской разработкой. Они прошли на полигоне в Одесской области. Президент указал, что в будущем комплекс будет поставлен на вооружение военно-морских сил Украины.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Twitter
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