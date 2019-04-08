Порошенко рассказал об успешном испытании контрбатарейного радара
Киев, 8 апреля. Контрбатарейный радар 1Л220УК успешно прошел полевые испытания. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, теперь украинские военнослужащие смогут определить точное местонахождение пушек, ракетных комплексов противовоздушной обороны, минометов и тактических ракет противника на расстоянии в десятки километров.
«Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания», — написал украинский президент в Twitter.
Українські захисники визначатимуть на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат,мінометів, ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 апреля 2019 г.
Це стало можливим завдяки контрбатарейному радару 1Л220УК, який успішно пройшов польові випробування pic.twitter.com/zzxuNsHVBn
Напомним, Порошенко ранее заявил, что Украина должна принять меры по «развитию собственного военного потенциала». По его словам, за последние пять лет Киев «добился прорыва» в ракетных технологиях.
В качестве подтверждения своих слов Порошенко привел реактивную систему залпового огня «Ольха», которая оснащена управляемыми ракетами. Он также указал, что производство комплекса крылатых ракет «Нептун» начнется уже в 2019 году.
На прошлой неделе он принял участие в испытаниях комплекса, который является украинской разработкой. Они прошли на полигоне в Одесской области. Президент указал, что в будущем комплекс будет поставлен на вооружение военно-морских сил Украины.