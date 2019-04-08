Порошенко рассказал об успешном испытании контрбатарейного радара

Киев, 8 апреля. Контрбатарейный радар 1Л220УК успешно прошел полевые испытания. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, теперь украинские военнослужащие смогут определить точное местонахождение пушек, ракетных комплексов противовоздушной обороны, минометов и тактических ракет противника на расстоянии в десятки километров.

«Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания», — написал украинский президент в Twitter.

Українські захисники визначатимуть на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат,мінометів, ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет



Це стало можливим завдяки контрбатарейному радару 1Л220УК, який успішно пройшов польові випробування pic.twitter.com/zzxuNsHVBn — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 апреля 2019 г.

Напомним, Порошенко ранее заявил, что Украина должна принять меры по «развитию собственного военного потенциала». По его словам, за последние пять лет Киев «добился прорыва» в ракетных технологиях.

В качестве подтверждения своих слов Порошенко привел реактивную систему залпового огня «Ольха», которая оснащена управляемыми ракетами. Он также указал, что производство комплекса крылатых ракет «Нептун» начнется уже в 2019 году.

На прошлой неделе он принял участие в испытаниях комплекса, который является украинской разработкой. Они прошли на полигоне в Одесской области. Президент указал, что в будущем комплекс будет поставлен на вооружение военно-морских сил Украины.