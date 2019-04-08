Эксперт заявил о бессмысленности учений НАТО по кибербезопасности в Эстонии

В понедельник в Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019. Они проводятся натовским Центром киберзащиты совместно с военными ведомствами Эстонии и Финляндии, южнокорейским институтом госбезопасности и командованием Вооруженными силами США в Европе.

По мнению главного редактора интернет–издания Politrussia.ru Руслана Осташко, выбор места для проведения натовских учений по кибербезопасности символичен для прибалтов.

«На фоне Украины, Казахстана и, возможно, Белоруссии Прибалтика как инструмент давления на Россию становится крайне неинтересна Западу. И мы это видим по тому, что туда перестали вкладываться ресурсы. Но чтобы показать прибалтам их значимость и не допустить появления у них симпатий в сторону Москвы — а это вполне может быть — Запад должен периодически бросать им всякие модные кости. Учения по кибербезопасности — это одна из таких модных костей, которые бросили прибалтам», — заметил Руслан Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он объяснил, что маневры в Эстонии — это именно «кость для прибалтов», их нельзя считать реальным применением Прибалтики, поскольку на практике совершенно неважно, где проводить такие учения.

«Кибервойна тем и интересна, что не знает границ, и вести ее можно из любой точки мира. Причем кибербойцы не сконцентрированы в одном конкретном месте, а рассредоточены по всей планете, но ведут синхронные действия. Это очень эффективно. И реальной необходимости собирать натовских хакеров в погонах в Прибалтике, конечно же, не было. Потому что это бессмысленно. Но надо было показать Прибалтике, что она важна. Это дешевый демонстративный жест, который, тем не менее, прибалтам приятен», — считает Осташко.

По его мнению, проведение крупных натовских учений по кибербезопасности именно сейчас объясняется тем, что США уже обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года и уже вынесли обвинения в подготовке Москвы к вмешательству в следующие выборы — и президентские, и в конгресс.

«Некоторые американские сенаторы готовят законопроект, который призван наказать россиян за то, что они, по их мнению, совершат в будущем. Это очень показательно. И вот такие учения — это как бы сигнал России о том, что Запад вооружен», — сказал Руслан Осташко.

Собеседник ФАН также отметил, что участие в этих маневрах Южной Кореи — страны, не состоящей в НАТО, но являющейся союзником Североатлантического альянса по кибербезопасности, — это очень важный звонок для Москвы.

«Не за горами избирательная кампания в Госдуму, да и выборы президента России не так уж и далеко. При этом в нашей стране проходит цифровизация избирательного процесса. А одна из южнокорейских компаний через МГТУ имени Н. Э. Баумана поставляет в Центральную избирательную комиссию комплексы для электронного голосования, которые могут быть использованы нашими недругами», — заявил эксперт по интернет-безопасности.

Он подчеркнул, что России опасно закупать зарубежные комплексы для электронного голосования.

Как сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО, цель маневров, проходящих ежегодного с 2010 года, — «предложить возможности тренировки специалистам в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак».

По легенде нынешнего года, на условное островное государство Берилия совершено несколько скоординированных кибератак, парализовавших работу электросетей, водоочистительной станции и других жизненно важных объектов инфраструктуры. Участникам маневров необходимо ликвидировать последствия кибератак. Учения пройдут до 12 апреля.