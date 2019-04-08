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Депутат Госдумы призвал врачей и СМИ обратить внимание на мужское здоровье

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Депутат Госдумы призвал врачей и СМИ обратить внимание на мужское здоровье

Москва, 8 апреля. Депутат Госдумы Николай Герасименко рассказал, почему российские мужчины не уделяют достаточного внимания своему здоровью.

Ранее Росстат сообщил, что около 46,8% взрослых россиян оценивают свое здоровье как «удовлетворительное», еще 38,8% охарактеризовали свое самочувствие как «хорошее». При этом мужчины оказались более оптимистичны в оценке своего здоровья. Порядка 5,7% мужчин считают его «очень хорошим», «хорошим» — 43,3%. У женщин эти показатели составили 3,3% и 35,1% соответственно.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко подтвердил данные Росстата, а также объяснил, почему российские мужчины не уделяют достаточного внимания своему здоровью, передает НСН.

«Мужчины как бы себя считают более крепкими и поэтому менее внимательны к своему здоровью. У нас, к сожалению, смертность среди мужчин трудоспособного возраста в три раза выше, чем смертность женщин до 55 лет. Как раз потому, что у мужчин, к сожалению, и вредные привычки, и рискованный образ жизни, и мало внимания уделяют здоровью. Ну, как бы, не совсем это мужское дело — ходить жаловаться», — пояснил депутат.

По словам парламентария, мужчины обращаются к врачам только в крайних случаях, именно тогда у них обнаруживаются серьезные заболевания. Депутат призвал медиков и СМИ информировать мужчин о необходимости следить за состоянием здоровья. Герасименко также напомнил, что в России действует проект «Мужское здоровье», который направлен на снижение смертности мужчин трудоспособного возраста от наиболее распространенных болезней.

Автор: Сергей Петров
Источник: НСН
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