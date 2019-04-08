В России ужесточили требования к автошколам

Москва, 8 апреля. Госавтоинспекция будет выдавать автошколам заключение о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на пять лет, сообщил заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. Однако, по его словам, те, кто успел получить бессрочное заключение, не должны проходить дополнительное обследование.

«Что касается срока действия заключения, то они действительны до истечения установленного в них срока. Если заключение было ранее выдано на неограниченный срок, то ограничивать срок его действия мы не будем», — сказал представитель ГИБДД.

В то же время он уточнил, что дополнительное обследование может быть проведено, если автошколы будут осуществлять новые программы обучения.

Гиляков сообщил, что всего в России порядка семи тысяч автошкол. По его словам, за эти годы было выдано более 13 тысяч заключений о соответствии учебно-материальной базы с различными сроками. Он уточнил, что количество выданных бессрочных заявлений «достаточно незначительное».

Напомним, накануне вступили в силу два приказа МВД России, которые утвердили порядок по согласованию основных программ обучения в автошколах и выдаче заключений о соответствии.