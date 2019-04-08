Дания призвала ввести новые санкции против Венесуэлы

Копенгаген, 8 апреля. Дания призывает Евросоюз ввести новые санкции в отношении правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

По словам Самуэльсена, Дания отвергает попытки Мадуро отстранить незаконно провозгласившего себя временным президентом страны Хуана Гуайдо и будет требовать усиления санкций против Каракаса.

«Когда я встречусь со своими европейскими коллегами сегодня, я буду настаивать на новых санкциях ЕС», — приводит слова Самуэльсена «Газета.ru».

Отметим, что ЕС рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Венесуэлы, однако единогласной поддержки этого решения нет. Ранее США ввели санкции против 34 танкеров компании PDVSA и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу. В Каракасе введенные ограничения назвали атакой на экономический суверенитет Венесуэлы.

Напомним, 23 января глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом». Самопровозглашенного президента признали США, Канада и ряд стран ЕС. Россия, Китай, Турция и еще ряд стран заявили о своей поддержке законного президента Венесуэла Мадуро. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что случившееся является попыткой смены власти в стране, и назвал Гуайдо «марионеткой США».

Член-корреспондент РАЕН и эксперт по геополитике Константин Соколов прокомментировал заявление Самуэльсена. По словам Соколова, Копенгаген стал частью игры, которую ведет Запад, чтобы превратить Венесуэлу в марионеточное государство. Эксперт считает, что санкционный демарш Копенгагена является всего лишь элементом информационно-психологической войны.