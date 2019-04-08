Соболь избегает собственных сторонников. Избирательная кампания обречена на провал

Кандидат в Московскую городскую думу от оппозиции Любовь Соболь в выходные провела первую встречу с избирателями. Пришло всего 50 человек. Настроения в штабе ФБК упаднические. Любовь Соболь баллотируется от районов Арбат, Красная Пресня и Хамовники. Общая численность населения — 200 тысяч человек. Очевидно, сторонники Соболь рассчитывали на больший интерес к встрече с кандидатом. Почему у Любови Эдуардовны не получится стать депутатом — в материале Федерального агентства новостей.

Соболь плевать на сторонников

О презрительном отношении оппозиции к собственной «пастве» рассказывала еще Наталья Шилова — героиня «расследования» ФБК о питании в московских школах.

«Мы для них развлечение», — предостерегла Наталья.

Пренебрежительное отношение к сторонникам сквозит в каждой мелочи: в штаб Соболь опоздала почти на час, говорила сбивчиво, каверзные вопросы игнорировала. Вместо предвыборной программы — снова популистские лозунги про «жуликов и воров». О проблемах «родного» избирательного округа ей ничего не известно. В штабе Соболь работают всего четверо: начальник штаба, два специалиста по продвижению и социолог. Все волонтеры очень молоды, на вид им около 20–25 лет, ведут себя скромно, зажато. Для избрания в МГД такой команды явно недостаточно, а заниматься кампанией Соболь бесплатно никто не хочет.

«Ревизорро» от оппозиции

Попытка сделать ставку на возмущенных родителей, недовольных социальным питанием в Москве, провалилась: расследование ФБК о том, как кормят московских школьников, оказалось выдумкой. Соболь лишилась главного козыря, о чем свидетельствует истерический тон ее оправданий в социальных сетях. Авантюра Любови Эдуардовны нанесла непоправимый урон Фонду борьбы с коррупцией: о том, как Навальный и Соболь шантажируют крупных предпринимателей, теперь известно всем.

Соболь «рисовали» образ бесстрашной защитницы детей от «кровавого» бизнеса. Команда ФБК рассчитывала, что глава «Конкорда» пойдет на поводу у вымогателей и даст Любови Эдуардовне деньги на избирательную кампанию. Но план борцов с коррупцией провалился: Евгений Пригожин предоставил доказательства шантажа в социальные сети, и сейчас, судя по ответам пресс-службы «Конкорда», громко смеется над происходящим.

Денег ФБК не получили. На электронную почту, указанную на всех агитационных материалах команды Алексея Навального, пришло всего два письма от родителей, чьи дети, предположительно, заболели. Но предвыборную кампанию нужно довести до конца, выбора у оппозиционеров нет.

«Яблоко» раздора

Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как российская оппозиция пытается договориться перед выборами. Не получилось у них и в этот раз: Соболь избирается от того же округа, что и Сергей Митрохин. Таким образом, протестного голосования не получится — «Яблоко» и «навальнисты» поделят голоса оппозиционно настроенных граждан между собой. Опять «Единая Россия» палки в колеса ставит, не иначе.

Но ФБК пошел дальше и умудрился рассориться не только с «Яблоком», но и с «Партией Перемен» Дмитрия Гудкова. Кстати, ссора произошла по той же причине: на выборах мэра Москвы вместо единого кандидата оппозиция выставила сразу двоих: собственно Дмитрия Гудкова и Илью Яшина — протеже Навального. Поодиночке демократам пройти муниципальный фильтр, необходимый для выдвижения, не удалось. С тех пор Гудков и Навальный не дружат. Агитировать друг против друга они вряд ли станут, но и на взаимную поддержку рассчитывать не приходится.