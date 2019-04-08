Сирия новости 8 апреля 16.30: курды арестовывают беженцев в «Аль-Холе», при взрыве в Дейр-эз-Зоре погиб гражданский

Сирия, 8 апреля. Курды арестовывают беженцев в «Аль-Холе», при взрыве в Дейр-эз-Зоре погиб гражданский, в Хаме продолжаются бои между САА и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: контролируют ситуацию в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

Курды: продолжают арестовывать гражданских в Дейр-эз-Зоре, потеряли поддержку 200 боевиков в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Аш-Шаафа, расположенном в подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF) части провинции Дейр-эз-Зор, прогремел взрыв, передает местный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now). В результате происшествия погиб мирный житель поселения.

Боевики курдских военизированных отрядов продолжают проводить масштабные обыски и аресты в городе Дибан, пишет Twitter-канал (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

В районе Аль-Кусур административного центра провинции Идлиб произошла детонация самодельного взрывного устройства, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency). По данным автора публикации, при взрыве пострадали женщина и ребенок.

Местный Twitter-канал (@NDT0020) передает, что над захваченными радикальными исламистами территориями региона зафиксированы разведывательные полеты ВКС РФ.

Провинция Хама

Радикалы продолжают дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама, совершая атаки позиций правительственных сил САР и мирных поселений. Ранее сообщалось, что под обстрелом джихадистов в городе Масьяф погибло четыре человека, а еще около 14 гражданских получили ранения.

В ответ на агрессию боевиков Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по их укрытиям в районе поселения Кафр Зета, пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@TRTMelayu). Также, по сведениям Telegram-канала (@dorarsite), столкновения между САА и радикалами отмечаются в окрестностях Аль-Латамины.

Провинция Хасака

Информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовывают беженцев в лагере «Аль-Хол». Причины задержаний неизвестны.

По данным ANNA News, 200 членов «демократических сил» из числа принудительно завербованных мирных жителей перешли на сторону Сирийской арабской армии (САА). Напомним, курды проводят в регионе аресты гражданского населения для дальнейшего зачисления задержанных в SDF.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)