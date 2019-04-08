Ученые назвали продукты, поднимающие настроение

Москва, 8 апреля. Мексиканские ученые выяснили, что для поднятия настроения необязательно пить специальные таблетки или энергетики, необходимо съесть банан или выпить чашечку кофе.

К примеру, в бананах есть аминокислота триптофан, которая влияет на выработку серотонина — гормона радости, поэтому людям, страдающим от депрессии часто советуют употреблять этот фрукт. Также, чтобы снять усталость и сконцентрировать внимание, можно выпить чашечку кофе, но не более двух в день, предупреждают эксперты.

Ученые на основе исследования, в котором приняли участие около 800 тысяч человек, сделали вывод, что порядка семи-восьми порций овощей в день успешно помогают при борьбе в депрессией. Лучше всего употреблять перец, баклажаны, морковь, свеклу. Употребление жирной рыбы, в которой содержится омега-3 жирных кислот и магний, улучшает деятельность мозга и снижает тревожность.

Датские ученые рекомендуют в день выпивать хотя бы один стакан кефира или жирного йогурта. На настроение влияет и черный шоколад, в котором содержится какао, действующее на стенки сосудов. Также специалисты рекомендуют употреблять свежую зелень, сыр моцарелла и черный чай, пишет planet-today.ru.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали необычный способ поднять себе настроение без материальных затрат — улыбаться прохожим и желать им счастья.