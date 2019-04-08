Количество ИП в России впервые превысило число компаний

Москва, 8 апреля. Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) на территории Российской Федерации впервые превысило число фирм и компаний. Об этом говорится в данных агентства «Федеральная служба информации».

По последним подсчетам, произведенным в апреле, в РФ действуют 4,014 млн индивидуальных предпринимателей, юридических лиц — 3,98 млн.

Как отметил учредитель «Федеральной службы информации» Анатолий Глобин, статистические данные получены на базе оперативной информации сервиса «Госреестр», который включает информацию ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что число действующих юрлиц в течение всего времени превышало число ИП, но оно начало сокращаться в 2016 году.

Экономист Никита Кричевский предположил, что статистика, вероятнее всего, говорит о налоговой оптимизации. По его словам, пишет Infox.ru, фирмы-однодневки потеряли популярность, поскольку из-за них могут открыть уголовное производство.

Как сообщало ранее издание «Известия», бизнес пожаловался президенту России Владимиру Путину на инициативу министерства финансов включить в Налоговый кодекс шесть ключевых неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за отрицательное воздействие на природу, за проезд фур по автомобильным дорогам («Платон») и использование связи.