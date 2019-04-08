Триполи, 8 апреля. Ливийская Национальная армия (ЛНА) объявила о взятии под контроль большинства пригородных районов Триполи.

Подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Военные закрепились на четырех из семи направлений, по которым ведется наступление.

При этом продолжаются вооруженные столкновения возле столичного аэропорта.

Напомним, 4 апреля маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской Национальной армией, объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от террористов. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт в столице.

Ливия в настоящее время находится в состоянии двоевластия. За руководство государством борются признанное ООН так называемое «Правительство национального единства» и Палата представителей, которую признает большинство арабских стран. Ситуации в Ливии обострилась в результате операции НАТО, проведенной в 2011 году.

Глава временного правительства Фаиз Сарадж распорядился усилить безопасность ливийской столицы. Хафтар отдал своим сторонникам приказ не стрелять по гражданским лицам, а защитников ливийской столицы призвал сложить оружие.

Военные операции ЛНА под руководством маршала Хафтара поддержал вице-председатель президентского совета Ливии Али аль-Катрани. Кроме того, он оставил пост замглавы президентского совета Ливии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за развитием событий в Ливии и призывает стороны конфликта отказаться от кровопролития.