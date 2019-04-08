Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты проводят единоличную политику, игнорируя интересы других государств, в том числе своих союзников. Политолог Сергей Марков сравнил политику США с господством лидера-орангутанга.

Володин обратил внимание, что Вашингтон игнорирует решение ООН по Голанским высотам. Данная территория является частью Сирии.

«Одним росчерком пера в обход ООН и ее решений президент США признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. И без того хрупкий мир на Ближнем Востоке поставлен под угрозу разрушения. Международное сообщество становится заложником такой политики. К чему это может привести, мы помним из истории», — заявил Володин, выступая в Межпарламентском союзе.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей оценил, сколько времени США будут пытаться играть роль мирового гегемона.

«Долго. Бесконечно, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Дело в том, что нормальные отношения можно описать как социальные. А в мировой политике отношения строятся по законам джунглей. То есть, по сути дела, это отношения между животными. Сколько могут терпеть участники группы орангутангов господство одного лидера-орангутанга? Ровно до тех пор, пока его не свергнет другой самец. До этого момента все будут терпеть».

Политический аналитик обратил внимание, что США стараются всеми возможными методами сдержать Россию, поскольку роль Москвы в мировой политике и ее влияние неуклонно растет.

«Должен вырасти другой полюс. Соединенные Штаты на дальних подступах пытаются отрезать создание такого полюса. Сейчас Вашингтон, увидев, что Россия восстанавливается, предпринимает попытки сломать нашу страну», — отметил эксперт.

В заключение он напомнил, что в прошлом Россия уже не раз одолевала своих соперников.

«Мы верим, что США не удастся сломать Россию, поэтому мы сопротивляемся. Они верят, что смогут это сделать. Но у нас богатая история — это и Гитлер, и Наполеон. Люди покруче американцев пытались свалить Россию», — резюмировал Сергей Марков.

Ранее американский сенатор Марко Рубио заявил об усталости государства от антироссийских санкций. С ним согласился член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.