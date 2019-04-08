Экс-депутат Рады уверен, что паралимпийцы из РФ и Украины будут в обнимку завоевывать медали

Киев, 8 апреля. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал россиян и украинцев объединиться. Он выразил уверенность, что спортсмены-паралимпийцы из России и Украины будут в обнимку завоевывать медали для своих стран. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Журавко посетил Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), где, по его словам, познакомился с паралимпийским чемпионом, депутатом Государственной думы Михаилом Терентьевым и первым заместителем председателя ВОИ Флюром Нурлыгаяновым.

На встрече стороны обсудили украинских паралимпийцев и инвалидное движение на Украине, сообщил Журавко. Бывший украинский депутат констатировал: «Я не увидел в глазах моих собеседников и не услышал в их словах злобы, а всего лишь сожаление о том, что паралимпийцев украинских и русских разделили сегодняшние украинские политики».

Журавко подчеркнул, что россияне и украинцы должны соревноваться «в наших достижениях и быть друзьями». Он добавил, что людям с ограниченными возможностями вражда не нужна.

По его мнению, жителям России и Украины необходимо объединиться и сделать все, чтобы страны были дружны.