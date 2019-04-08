ЕС продлил санкции против Ирана на год

Москва, 8 апреля. Евросоюз продлил санкции против Ирана по нарушению прав человека. Соответствующее заявление Совет ЕС распространил в понедельник в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Сегодня Совет продлил до 13 апреля 2020 года ограничительные меры ЕС в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране», — подчеркивается в документе.

Напомним, в 2018 году американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном и возвращается к политике санкций против Тегерана. В начале октября Международный суд ООН поддержал иск Тегерана и постановил, что антииранские санкции должны быть ослаблены, однако США проигнорировали решение ООН.

В конце марта США расширили санкции против Ирана. В список физических лиц добавлены «эксперты, участвовавшие в разработке ядерного оружия». Кроме того, санкции введены и против 17 юридических лиц.