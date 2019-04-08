Эксперимент по вводу курортного сбора в Крыму отложен до 2021 года

Севастополь, 8 апреля. Крым будет вводить курортный сбор вместе с другими регионами России, на данный момент от эксперимента решено отказаться. Об этом сообщила журналистам вице-премьер крымского правительства Ирина Кивико.

Депутаты государственного совета Крыма в понедельник проголосовали за перенос даты старта взимания курортного сбора на май 2021 года​​​.

Она отметила, что решению отказаться от введения курортного сбора в текущем году предшествовал экономический расчет.

«Мы просчитали расходы и прибыль, какая большая административная нагрузка ложится на муниципалитеты, и понимаем, что необходимо подождать», — объяснила Кивико.

При этом она заверила, что Крым внедрит курортный сбор, когда остальные субъекты РФ «наработают соответствующий опыт».

Напомним, пилотный проект по введению курортного сбора в России стартовал 1 мая прошлого года в курортных городах Ставрополья и Алтая, в середине июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент ранее был отложен до 1 мая текущего года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более суток, и не превышает 100 рублей в день.