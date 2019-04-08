Москва, 8 апреля. Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа. Об этом рассказали источники в министерстве обороны России.

Как уточнил источник, первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО. Согласно данным ведомства, воздушные судна могут попасть в третий смешанный авиационный полк первой смешанной авиационной дивизии, расквартированный в Крымске. Как пишет газета «Известия», одним из мест, куда могут отправить боевые самолеты, также является 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии аэродроме Бельбек в Севастополе.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Планируется, что ВКС России получат обновленную машину в 2019 году. Первая серийная партия будет включать в себя 12 самолетов. Ранее уникальные кадры действий Су-57 в бою опубликовало на своей официальной странице в Twitter Минобороны РФ. Также были названы преимущества новейшего российского истребителя Су-57.

Су-57 выполнен по технологии «стелс». Самолет может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, а его вооружение находится внутри фюзеляжа. Истребитель успешно прошел испытания в Сирии, подтвердив заявленные характеристики.

Как пишет «Газета.ru», ранее американский журнал National Interest сравнил российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35. По мнению экспертов, российский самолет превосходит американский по маневренности, скорости и дальности. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что новейший истребитель Су-57 — прорыв российской военной авиации, так как это воздушное судно превосходит свои западные аналоги по основным показателям. Кроме того, у самолета есть ряд характеристик, который делает его практически неуязвимым, добавил парламентарий.

В конце марта 2019 года новейший истребитель Су-57 был представлен на авиасалоне в Малайзии.