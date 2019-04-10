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Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

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Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

В Общественной палате РФ прошли слушания по вопросу включения в программу обязательной диспансеризации подростков УЗИ молочных желез. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, с такой инициативой выступила маммолог (рентгенолог-онколог-гинеколог) НМИЦ Центра здоровья детей Министерства здравоохранения РФ, Марина Травина.

«Делали скрининг в рамках моей докторской диссертации. Оказалось, у каждой десятой девочки есть кисты, мы их просто не видим. Хорошо, они самостоятельно могут уйти, после того, как орган созреет. Но очень часто это переходит в маститы, которые неправильно лечатся. Это нарушает структуру протоков, это потом мешает лактации», — заявила доцент, кандидат медицинских наук.

В России рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Согласно официальной статистике, около 30% случаев впервые диагностируют в возрасте от 18 до 35 лет. От бессимптомного течения болезни до клинических проявлений проходит 6-10 лет, а значит, болезнь может начаться в подростковом возрасте.

«По данным нашего института могу сказать: заболеваемость у молодых женщин до 30 лет выросла в среднем за последнее десятилетие где-то на 10%», — сообщила заведующая научно-исследовательским отделом Российского научного центра Рентгенорадиологии Минздрава России Елена Меских.

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

Число девочек, у которых выявлены заболевания молочной железы, растет и в Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала заведующая хирургическим гинекологическим отделением Татьяна Дядик.

«Если была одна девочка, четыре в год, то потом пять, семь. В прошлый год у нас было 18 случаев таких. В этом году мы уже прооперировали пять девочек и три девочки стоит в плане на апрель», — констатировала акушер-гинеколог. 

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровью граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова поделилась данными прошлогодней статистики по Нижегородской области.

«У девочек от 12 до 18 лет не зафиксировано заболевание раком молочной железы, только настороженность. А вот с 19 до 35 лет было зафиксировано 47 случаев. Это достаточно много», — отметила она.

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

Специалисты федеральных и столичных детских медучреждений, демографы, представители родительских сообществ, общественных организаций констатировали: в России отсутствует система ранней диагностики заболеваний молочной железы.

«Мы, как взрослые онкологи, рентгенологи, специалисты, кто занимаемся патологией молочных желез, не можем смотреть детей в силу нынешнего законодательства. Дети до 18 лет осматриваются педиатрами», — напомнила Елена Меских.

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

В результате, по словам экспертов, девочки в основном выявляют патологии грудных желез самостоятельно, когда симптомы болезни уже появляются.

«Проблема в том, что у детей плотная молочная железа, она в основном состоит из железистой ткани. Мы с вами много всего пропустим и не пропальпируем, — объяснила Марина Травина. — Девушка-подросток остается абсолютно не обследована. С учетом того, что она еще и стесняется своего органа, родителям не показывает, и медики это не осматривают, плюс у нее нет возможности попасть к профильному узкому специалисту до 18 лет, все это приводит к тому, что лечат наших девушек некорректно и неправильно».

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

Поставить верный диагноз и обнаружить болезнь прежде, чем она перерастет в онкологию, можно только с помощью скрининга — ультразвукового исследования молочных желез, утверждают эксперты. Для этого, по их мнению, нужно включить процедуру в программу обязательных профосмотров подростков с 12 до 18 лет и внести дополнения в Приказ Минздрава РФ от 1 ноября 2012 года N 572н.

«Метод безопасный, простой, недорогой, он является золотым стандартом диагностики гинекологических заболеваний. Мы считаем, что нужно включать в обязательном порядке по ОМС в профилактический осмотр», — заявила Татьяна Дядик.

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

«Это будущее ребенка. Будущее ее как женщины, как человека, как мамы. Конечно же, всегда проще предупредить, нежели потом хирургически… Это целая проблема!», — поделилась своим мнением с корреспондентом ФАН исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская.

Однако эта инициатива вызвала споры в медицинском сообществе, многие специалисты выступили с критикой. Остается неясным, где, например, в России взять такое количество детских врачей, которые смогут проводить массовую и при этом качественную ультразвуковую диагностику молочных желез?

«У нас в 29 субъектах нет вообще ни одного детского онколога. Кто там медицинскую помощь оказывает? В лучшем случае гематологи, которых, как вы знаете, детских не бывает, нет такой специальности. Дефицит кадров колоссальный. 259 детских онкологов в стране: 7,5 тысяч взрослых, 50,5 тысяч педиатров», — рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков.

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

По мнению онколога, достоверная статистика заболеваний молочных желез у детей в России не ведется. Врач привел официальные данные Росстата, согласно которым, в Чукотке, например, этим заболеванием «из года в год никто не болеет». В результате, 70% патологий выявляются несвоевременно, на 3-4 стадии.

«Что нам нужно делать, чтобы повысить выявляемость на ранних стадиях, надо начинать не с УЗИ молочных желез, а хотя бы с формирования группы риска, — считает Максим Рыков. — Исходя из этого, приблизительную картину себе представлять: какое население, какой процент населения нам нужно вовлечь в эти обследования».

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

Однако, как отметил завотделом репродуктивного здоровья ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Яцык, именно подростковый скрининг позволит сформировать картину заболеваемости и собрать статистику. Как отметила Марина Травина, специализация «маммолог» в России отсутствует, поэтому для реализации инициативы потребуется разработать специальную программу обучения таких специалистов.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала участников встречи не драматизировать ситуацию: обязательное инструментальное обследование груди для девушек до 18 лет пока не рекомендует ни одна профессиональная организация в мире.

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

«Надо учитывать масштаб такого инструментального обследования. Это значит, несколько сотен тысяч обследований в год, которые будут выявлять более-менее физиологические изменения молочной железы. Это может привести к очень агрессивной диагностике, хирургическим диагностическим методам, которые будут больше вредить, чем положительно влиять», — уверена эксперт.

В беседе с корреспондентом ФАН Мелита Вуйнович сообщила: сегодня ВОЗ и Минздрав России работают над пилотным проектом по улучшению питания и физической активности школьников. Это — залог раннего выявления ряда опасных заболеваний, в том числе, профилактики рака молочной железы. Кроме того, девушек важно с детства обучать приемам самодиагностики, считает представитель ВОЗ.

Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

«Диагностика, скрининг всех молодых девушек не снизит рак молочной железы. Он на это влиять не будет. Влиять будет то, что мы грамотно будем делать: снижать курение, плохое питание и потребление алкоголя, который в два-три раза увеличивает риск рака молочной железы в период от 25 до 35 лет, когда рак молочной железы появляется», — заявила Мелита Вуйнович.

По итогам встречи участники оформят резолюцию. Озвученные предложения рассмотрят в Минздраве, Госдуме и Совете Федерации.

Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
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