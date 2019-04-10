Российские врачи спорят о включении УЗИ молочной железы в школьный медосмотр

В Общественной палате РФ прошли слушания по вопросу включения в программу обязательной диспансеризации подростков УЗИ молочных желез. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, с такой инициативой выступила маммолог (рентгенолог-онколог-гинеколог) НМИЦ Центра здоровья детей Министерства здравоохранения РФ, Марина Травина.

«Делали скрининг в рамках моей докторской диссертации. Оказалось, у каждой десятой девочки есть кисты, мы их просто не видим. Хорошо, они самостоятельно могут уйти, после того, как орган созреет. Но очень часто это переходит в маститы, которые неправильно лечатся. Это нарушает структуру протоков, это потом мешает лактации», — заявила доцент, кандидат медицинских наук.

В России рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Согласно официальной статистике, около 30% случаев впервые диагностируют в возрасте от 18 до 35 лет. От бессимптомного течения болезни до клинических проявлений проходит 6-10 лет, а значит, болезнь может начаться в подростковом возрасте.

«По данным нашего института могу сказать: заболеваемость у молодых женщин до 30 лет выросла в среднем за последнее десятилетие где-то на 10%», — сообщила заведующая научно-исследовательским отделом Российского научного центра Рентгенорадиологии Минздрава России Елена Меских.

Число девочек, у которых выявлены заболевания молочной железы, растет и в Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала заведующая хирургическим гинекологическим отделением Татьяна Дядик.

«Если была одна девочка, четыре в год, то потом пять, семь. В прошлый год у нас было 18 случаев таких. В этом году мы уже прооперировали пять девочек и три девочки стоит в плане на апрель», — констатировала акушер-гинеколог.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровью граждан и развитию здравоохранения Валентина Цывова поделилась данными прошлогодней статистики по Нижегородской области.

«У девочек от 12 до 18 лет не зафиксировано заболевание раком молочной железы, только настороженность. А вот с 19 до 35 лет было зафиксировано 47 случаев. Это достаточно много», — отметила она.

Специалисты федеральных и столичных детских медучреждений, демографы, представители родительских сообществ, общественных организаций констатировали: в России отсутствует система ранней диагностики заболеваний молочной железы.

«Мы, как взрослые онкологи, рентгенологи, специалисты, кто занимаемся патологией молочных желез, не можем смотреть детей в силу нынешнего законодательства. Дети до 18 лет осматриваются педиатрами», — напомнила Елена Меских.

В результате, по словам экспертов, девочки в основном выявляют патологии грудных желез самостоятельно, когда симптомы болезни уже появляются.

«Проблема в том, что у детей плотная молочная железа, она в основном состоит из железистой ткани. Мы с вами много всего пропустим и не пропальпируем, — объяснила Марина Травина. — Девушка-подросток остается абсолютно не обследована. С учетом того, что она еще и стесняется своего органа, родителям не показывает, и медики это не осматривают, плюс у нее нет возможности попасть к профильному узкому специалисту до 18 лет, все это приводит к тому, что лечат наших девушек некорректно и неправильно».

Поставить верный диагноз и обнаружить болезнь прежде, чем она перерастет в онкологию, можно только с помощью скрининга — ультразвукового исследования молочных желез, утверждают эксперты. Для этого, по их мнению, нужно включить процедуру в программу обязательных профосмотров подростков с 12 до 18 лет и внести дополнения в Приказ Минздрава РФ от 1 ноября 2012 года N 572н.

«Метод безопасный, простой, недорогой, он является золотым стандартом диагностики гинекологических заболеваний. Мы считаем, что нужно включать в обязательном порядке по ОМС в профилактический осмотр», — заявила Татьяна Дядик.

«Это будущее ребенка. Будущее ее как женщины, как человека, как мамы. Конечно же, всегда проще предупредить, нежели потом хирургически… Это целая проблема!», — поделилась своим мнением с корреспондентом ФАН исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская.

Однако эта инициатива вызвала споры в медицинском сообществе, многие специалисты выступили с критикой. Остается неясным, где, например, в России взять такое количество детских врачей, которые смогут проводить массовую и при этом качественную ультразвуковую диагностику молочных желез?

«У нас в 29 субъектах нет вообще ни одного детского онколога. Кто там медицинскую помощь оказывает? В лучшем случае гематологи, которых, как вы знаете, детских не бывает, нет такой специальности. Дефицит кадров колоссальный. 259 детских онкологов в стране: 7,5 тысяч взрослых, 50,5 тысяч педиатров», — рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков.

По мнению онколога, достоверная статистика заболеваний молочных желез у детей в России не ведется. Врач привел официальные данные Росстата, согласно которым, в Чукотке, например, этим заболеванием «из года в год никто не болеет». В результате, 70% патологий выявляются несвоевременно, на 3-4 стадии.

«Что нам нужно делать, чтобы повысить выявляемость на ранних стадиях, надо начинать не с УЗИ молочных желез, а хотя бы с формирования группы риска, — считает Максим Рыков. — Исходя из этого, приблизительную картину себе представлять: какое население, какой процент населения нам нужно вовлечь в эти обследования».

Однако, как отметил завотделом репродуктивного здоровья ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Яцык, именно подростковый скрининг позволит сформировать картину заболеваемости и собрать статистику. Как отметила Марина Травина, специализация «маммолог» в России отсутствует, поэтому для реализации инициативы потребуется разработать специальную программу обучения таких специалистов.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала участников встречи не драматизировать ситуацию: обязательное инструментальное обследование груди для девушек до 18 лет пока не рекомендует ни одна профессиональная организация в мире.

«Надо учитывать масштаб такого инструментального обследования. Это значит, несколько сотен тысяч обследований в год, которые будут выявлять более-менее физиологические изменения молочной железы. Это может привести к очень агрессивной диагностике, хирургическим диагностическим методам, которые будут больше вредить, чем положительно влиять», — уверена эксперт.

В беседе с корреспондентом ФАН Мелита Вуйнович сообщила: сегодня ВОЗ и Минздрав России работают над пилотным проектом по улучшению питания и физической активности школьников. Это — залог раннего выявления ряда опасных заболеваний, в том числе, профилактики рака молочной железы. Кроме того, девушек важно с детства обучать приемам самодиагностики, считает представитель ВОЗ.

«Диагностика, скрининг всех молодых девушек не снизит рак молочной железы. Он на это влиять не будет. Влиять будет то, что мы грамотно будем делать: снижать курение, плохое питание и потребление алкоголя, который в два-три раза увеличивает риск рака молочной железы в период от 25 до 35 лет, когда рак молочной железы появляется», — заявила Мелита Вуйнович.

По итогам встречи участники оформят резолюцию. Озвученные предложения рассмотрят в Минздраве, Госдуме и Совете Федерации.