Жители сирийской Эс-Сувейды рассказали СМИ, кому принадлежат Голаны

Дамаск, 8 апреля. В сирийской провинции Эс-Сувейда прошла акция протеста против решения президента США Дональда Трампа по аннексированным Израилем Голанским высотам. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Местные жители выступили перед сирийскими средствами массовой информации, и ясно дали понять, что полностью отвергают израильскую оккупацию. Демонстранты также призвали положить конец попыткам Израиля захватить часть исконной территории сирийской республики.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что в марте президент Соединенных Штатов Америки подписал декларацию о признании Вашингтоном права Израиля на спорную территорию Голанских высот. Это произошло на встрече Дональда Трампа с премьером Израиля Беньамином Нетаньяху в Белом доме. Стоит отметить, что документ, подписанный американским главой, противоречит ряду международных резолюций, в том числе резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета безопасности.

Решение Трампа вызвало волну критики со стороны многих мировых лидеров. В частности, российское правительство резко раскритиковало действия американского президента. Многие главы Евросоюза также не поддержали декларацию Вашингтона.

После подписания документа по всей Сирии начались митинги против решения США по Голанам. Даже простой народ не остался равнодушным к судьбе своих сограждан, проживающих в районе Голанских высот.

Напомним, что Голанские высоты, которые были захвачены Израилем в 1967 году, являются уникальной территорией — как в плане своего стратегического положения, так и в отношении уникальных природных ресурсов, которые уже много лет добываются этой территории. Так, например, там хорошо развито сельское хозяйство, виноделие. Голаны обеспечивают до трети всей питьевой воды, потребляемой в Израиле. Кроме того, Голанские высоты являются важным стратегическим районом благодаря своему рельефу — почти половина территории Израиля может быть атакована с них, в случае если там появятся враждебные силы.