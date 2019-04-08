Конюхов устроил проветривание на пережившей шторм лодке

Москва, 8 апреля. Известный российский путешественник Федор Конюхов смог навести порядок на лодке и пополнить запасы пресной питьевой воды после 12-балльного шторма в Южном океане.

Как написал путешественник в своем дневнике, он смог открыть все люки на проветривание — погода наконец-таки позволила это сделать, пишет ТАСС.

«Внутри все отсырело и заплесневело, нет ни одной сухой вещи. Конденсат везде. Приборы пока работают, но и для них это тоже серьезное испытание, тут настоящий парник», — заметил Конюхов.

Также ему удалось пополнить запасы пресной воды, встав в полный рост в лодке и запустив опреснитель.

Напомним, 1 апреля весельная лодка Конюхова попала в шторм в Южном океане. Мощные волны Южного океана трижды перевернули лодку путешественника. Конюхов не пострадал, он переждал бурю в кормовой каюте с задраенными люками. По словам путешественника, во время шторма была подтверждена правильность теоретических расчетов, которые осуществлялись при проектировании лодки «Акрос».

Российский путешественник Федор Конюхов отправился за новым рекордом, он решил пойти в одиночное кругосветное путешествие на весельной лодке. Маршрут был разбит на три этапа: ноябрь 2018 — старт из Новой Зеландии (порт Dunedin) до мыса Горн (Чили). Декабрь 2019 — Чили (мыс Горн) — Австралия (мыс Люин). Декабрь 2020 — Австралия — Новая Зеландия.