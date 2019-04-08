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Латвийское телевидение перейдет на русский язык для борьбы с «пропагандой»

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Латвийское телевидение перейдет на русский язык для борьбы с «пропагандой»

Рига, 8 апреля. Латвийское телевидение будет вещать на русском языке для того, чтобы «бороться с пропагандой со стороны России». Об этом заявил Эйнарс Гиелс, который возглавит латвийское телевидение в пятницу.

«С помощью иностранных языков можно информировать зрителей не только в Латвии. Благодаря этому можно популяризировать нашу страну и за ее пределами», — заявил Гиелс в интервью nra.lv.

По словам будущего главы LTV, большую часть аудитории телевидения составляют люди в возрасте, которые общаются на русском языке. Для того, чтобы телевидение было доступным представителям старшего поколения, оно должно вещать на русском языке. Кроме того, Гиелс заявил о намерении «бороться с информационным потоком из России, который смущает русскоговорящих».

Также Гиелс отметил, что намерен снизить количество информации политического характера и больше уделять время новостям о бизнесе, технологиях и творчестве.

Ранее отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не согласен с обвинениями в мошенничестве в свой адрес. Ушаков заявил, что намерен обжаловать в суде свою отставку. Ушаков был отстранен от должности по решению министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов». Пуце обвинил Ушакова в нецелесообразном использовании средств из бюджета города.

Автор: Софья Куликова
Источник: nra.lv
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