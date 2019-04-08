Солдаты и митингующие провели автопарад в Хартуме

Военные и участники мирного митинга в Судане провели автопарад у министерства безопасности в Хартуме, передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий.

Часть солдат переоделась в гражданское, часть осталась в форме. Они выгнали свои машины, на которых расположились митингующие. В автоколонне слышны радостные возгласы, люди поздравляют друг друга.Таким образом, простые солдаты по сути официально подтвердили, что они на стороне народа, и этот парад машин стал способом заявить о своем единстве.

Часть военных не вооружена, у некоторых военнослужащих можно заметить оружие. Но в толпе нет провокаторов, никто не вооружен палками, не прячет своего лица.

Отметим, что протестующие с большим вниманием относятся к российским журналистам и накануне даже предупредили их о возможных провокациях в зоне проведения митинга.

«Вас могут принять не за русских и накинуться. Мы опасаемся за вашу безопасность. Вам лучше выйти из толпы», — пояснили суданцы.

Участвующие в акции студенты-медики в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнули, что в Судане очень тепло относятся к России и очень ждут от нее поддержки.

Накануне митингующие снова остались у здания министерства на ночь. Они понимают, что возможны попытки новых провокаций, но уверяют, что не допустят беспорядков.

Напомним, находясь в Судане журналисты ФАН опровергли фейковые новости о том, что волнения в Хартуме якобы связаны с подорожанием хлеба. Цены на дотационный хлеб не подросли и на фунт. Неправдой оказались и сообщения ряда СМИ об избиениях, обстрелах и вооруженных нападениях в Хартуме. Журналисты спокойно гуляли по ночному городу.

Что касается сообщений о погромах и столкновениях в минувшие два дня, эти данные также не подтвердились. Участники митинга подчеркнули в комментарии ФАН, что никаких погромов они не устраивали. Провокаторов не пускали к зданию министерства безопасности и авиации, где проходили выступления. Они пытались устраивать беспорядки в разных районах города, но все их действия были быстро пресечены.