Сотрудница магазина шваброй выгнала подростков на улицу в Барнауле

Барнаул, 8 апреля. Сотрудница одного из барнаульских магазинов, угрожая шваброй, выгнала из помещения подростков, которые зашли туда погреться. На действия женщины одна из пострадавших пожаловалась в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте». Происшествие зафиксировала видеокамера наружного наблюдения.

Девушка рассказала, что ждавшие ее друзья зашли погреться в магазин, пока она одевалась перед прогулкой. По ее словам, подростки стояли в месте, где уже лежала шелуха от семечек. Сотрудница магазина выгнала компанию, но когда ребята вышли на крыльцо, женщина начала сметать мусор прямо на них. В ответ на замечания работница торговой точки замахнулась на подростков шваброй.

Когда девушка подошла к ожидавшим ее друзьям и начала выяснять, что происходит, сотрудница магазина ударила ее кулаком в лицо и шваброй в область груди. Пострадавшая отметила, что от нападавшей пахло алкоголем. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.