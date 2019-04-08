Эксперты назвали ракету «Брамос» мощным ударным оружием

Крылатая ракета «Брамос» — один из самых удачных примеров плодотворного сотрудничества России и Индии. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

Достичь 500 километров

Дальность крылатой ракеты «Брамос» уже превышает 400 километров. Сейчас стоит задача довести ее до 500. Об этом РИА Новости сообщил содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.

«К гиперзвуку мы придем через увеличение дальности, 400 километров мы уже подтвердили, для того чтобы увеличить дальность до 500, нужно увеличивать скорость. Сейчас ракета летает со скоростью 2,8 маха. Через модернизацию мы достигнем скорости гиперзвука, это более 4,5 маха», — сказал Максичев.

Российско-индийское предприятие «Брамос» было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

Мощное ударное оружие

По словам Юрия Лямина, сверхзвуковые крылатые ракеты «Брамос» являются одним из наиболее удачных примеров длительного и плодотворного военно-технического сотрудничества России и Индии. Данные ракеты созданы на базе российских ПКР «Оникс» и выпускаются совместным предприятием, созданным согласно российско-индийскому соглашению от 1998 года.

«За два десятилетия существования совместного предприятия, были созданы различные варианты ракет «Брамос» для старта со всевозможных носителей — надводных кораблей, сухопутных пусковых установок, подводных лодок и самолетов. Основным назначением ракеты является поражение кораблей противника, но она может применяться и для стрельбы по наземным целям», — пояснил Юрий Лямин.

По словам военного эксперта, изначально заявленная максимальная дальность ракет составляла около 300 километров. Затем была увеличена до 400 км, и вот уже заявляется, что дальность ракеты доведут до 500 километров, предполагается увеличить и скорость ракеты.

«Эти ракеты еще многие годы будут представлять собой наиболее мощное ударное вооружение индийского флота и береговой обороны», — заключил Юрий Лямин.

Политолог Иван Аркатов отметил, что многовекторное сотрудничество России и Индии очень важно для развития двух стран. Одним из направлений является совместное производство крылатых ракет.

«Над крылатой ракетой «Брамос» идет постоянная работа и постоянная модернизация. Индийские и российские ученые работают системно. Это все положительно сказывается на отношениях двух стран. Идет постоянный обмен информацией между инженерами. Это наилучшим образом сказывается не только на развитии и модернизации ракеты, но и на развитии обмена технологиями между двумя странами. И это все, конечно, может быть использовано как Россией, так и Индией в разных сферах, не только в военной», — добавил Иван Аркатов.

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