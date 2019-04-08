В Кремле призвали стороны ливийского конфликта отказаться от кровопролития

Москва, 8 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за развитием событий в Ливии и призывает стороны конфликта отказаться от кровопролития.

«Российская сторона, безусловно, использует все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы призвать все стороны отказаться от каких-либо действий, которые могут спровоцировать кровопролитные бои и гибель гражданского населения», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад – под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи, где располагается правительство национального согласия. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт Триполи. Вооруженные силы Ливии, подконтрольные правительству национального согласия, заявили об ответной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов отметил, что Россия находится в контакте со сторонами конфликта, а также со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме.