Сессии «Здорового общества» войдут в деловую программу Международного арктического форума



Санкт-Петербург, 8 апреля. Опыт проведения форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+» оказался настолько успешным, что теперь его тематику будут включать в программы всех крупнейших деловых мероприятий, в том числе в программу Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

«В формате реализации национальных проектов по увеличению продолжительности жизни, развитию здравоохранения, улучшению демографической ситуации в стране форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» зарекомендовал себя как серьезная площадка для поиска механизмов достижения этих целей на самом высоком уровне, — прокомментировал решение советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. — Вследствие этого и принято решение включать мероприятия данной тематики в каждый крупный форум для того, чтобы медицинское и бизнес-сообщества разрабатывали совместные проекты. Такая консолидация позволит сделать существенный прорыв в развитии здравоохранения в России. А для регионов российской Арктики это особенно актуально: сложные климатические условия требуют особого внимания людей к собственному здоровью».

В рамках деловой программы пройдет несколько дискуссий «Здорового общества», первая из них будет называться «Здравоохранение Арктики: итоги двух лет и новые цели». Эксперты обсудят, какой вклад арктические регионы смогут внести в достижение общенациональной цели — увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2024 году. А деятельность по развитию Северного морского пути дополняет эту задачу необходимостью насытить трудовой рынок регионов, то есть привлечь как можно больше новых кадров с семьями. Важной составляющей этой задачи становится здравоохранение, доступная медицина и соответствующие программы. Бизнес и здравоохранение должны разработать ряд соответствующих проектов, учитывающих непростые условия работы в Арктике. В рамках первой дискуссии эксперты обсудят, как решить эти задачи, причем в опережающих другие регионы темпах.

«Со своим сложным демографическим и географическим профилем Арктика сталкивается с определенными проблемами, связанными с ожидаемой продолжительностью жизни и благосостоянием людей. Малонаселенные районы и крупные города являются частью региона, и старение населения, изменение климата и культурное разнообразие быстро меняют ситуацию, — прокомментировал значимость темы директор Центра арктических исследований Университета Умео Петер Шёльд. — Благодаря улучшению международного научно-исследовательского сотрудничества Арктика имеет уникальную возможность улучшить условия. Важными элементами этого процесса являются общинные исследования в области здравоохранения, оцифровка систем здравоохранения и совершенствование инфраструктуры данных. Коренные общины Севера сталкиваются с определенными проблемами, но в то же время имеют исключительные возможности для того, чтобы обеспечить позитивный переход к охране здоровья коренных народов во всем мире».

Второй значимой темой станут последние тренды арктической медицины как отдельной научной области, специализирующейся на адаптации человеческого организма к экстремальным факторам Севера и соответствующих профилактических программах. Сессия пройдет с участием представителей Роспотребнадзора и специалистов арктической медицины.

«Решение крупномасштабных задач по освоению территорий Арктической зоны и реализации инвестиционных проектов, в том числе по развитию нефтегазодобывающего комплекса и инфраструктуры Северного морского пути, связано с привлечением для их выполнения значительного человеческого капитала, созданием и развитием населенных пунктов, обеспечением благополучия среды обитания и безопасных условий труда», — сообщила руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

Также Попова отметила, что освоение и комплексное развитие арктических регионов сопряжено с многочисленными сложностями, связанными со спецификой Севера. В первую очередь эта специфика отражается на вопросах эпидемиологии и санитарной гигиены. По мнению руководителя Роспотребнадзора, это делает задачу сохранения здоровья жителей Арктики первоочередной в рамках намеченного экономического роста.