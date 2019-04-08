Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин всегда открыт для диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Владимиром Зеленским после выборов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда диалог пытаются разукрасить диверсиями и провокациями. Но он всегда был сторонником диалога для решения проблем, которые стоят на повестке дня», — заявил Песков.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, который занял лидирующие позиции в первом туре, заявил, что готов напрямую общаться с РФ в рамках минских договоренностей. По его словам, это поможет скорейшему урегулированию конфликта в Донбассе.