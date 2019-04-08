Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Серебренников освобожден из-под домашнего ареста Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста известного режиссера Кирилла Серебренникова. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. И это оказалось более чем неожиданным, ведь всего неделю назад суд продлил арест фигурантам дела до 4 июля. Но сейчас это решение отменено. Напомним, что Серебренникова задержали еще в 2017 году по резонансному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». По версии следствия, в этом замешана «Седьмая студия», основателем которой Серебренников и является. Среди его коллег, также подозреваемых, вину признала лишь бухгалтер Нина Масляева. В чем конкретно изменилась позиция суда по отношению к режиссеру пока неизвестно. Расследование дела продолжается.

В Москве умер политик Василий Лихачев В Москве на 68-м году жизни скончался видный российский политик Василий Лихачев. По предварительным данным, смерть наступила из-за долгой и тяжелой болезни. В годы профессиональной карьеры Лихачев занимал множество постов на госслужбе: в 90-е годы был вице-президентом Татарстана, а с 1998-го по 2003-й представлял интересы России при Евросоюзе в Брюсселе. Позже чиновник работал в Министерстве юстиции и обеих палатах парламента — Совете Федерации и Госдуме от фракции КПРФ. В последние годы Лихачев занимался выборами, он вошел в комиссию ЦИК, где отвечал за международное сотрудничество. Дата и место прощания с политиком на данный момент не объявлены.

Теракт в Масьяфе унес жизни 10 мирных жителей Тем временем число жертв теракта в сирийском городе Масьяф достигло 10 человек. Еще 15 находятся под наблюдением врачей. Накануне боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли здесь дома мирных жителей и больницу из гранатометов, после чего здания частично обрушились. К слову, Масьяф далеко не первый раз подвергается атакам террористов, но эта оказалось самой серьезной. Еще в 2017-м при поддержке российской авиации Дамаск, казалось бы, вернул контроль над городом. Но, как мы видим, военные столкновения здесь не прекращаются до сих пор.