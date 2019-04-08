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Кремль не собирается обсуждать возможность внесения изменений в Конституцию РФ

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Кремль не собирается обсуждать возможность внесения изменений в Конституцию РФ

Москва, 8 апреля. Кремль не является участником дискуссии о возможности внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В данном случае нет никакой позиции, Кремль не является участником этой дискуссии», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какова позиция Кремля по этой теме​​​.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации и наделить Госдуму правом участия в формировании правительства. Спикер ГД считает, что парламентарии могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты министров правительства страны.

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Володина, заявил, что российской Конституции не нужны какие-либо изменения, поскольку главный правовой документ РФ рассчитан на длительную перспективу.

По мнению российского лидера Владимира Путина, Конституция РФ выдержала проверку временем. Этот документ призван обеспечивать независимость и целостность государства.

Автор: Алексей Полубота
Источник: Федеральное агентство новостей
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