Москва, 8 апреля. Встречу российского посла в Соединенном Королевстве Александра Яковенко с отравленным в городе Эймсбери гражданином Британии Чарли Роули можно считать опосредованным диалогом пострадавшего с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Роули вместе с братом Мэттью встретился 6 апреля с послом Яковенко в британской столице, чтобы обсудить ситуацию вокруг расследования двух громких происшествий. Во время беседы британец рассказал о своем желании встретиться с российским лидером, а также подчеркнул, что у него есть вопросы к Лондону.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, готов ли глава государства принять Роули. Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и пострадавшего в Эймсбери, подчеркнул, что для начала необходимо будет получить информацию от Яковенко, которая впоследствии будет рассмотрена.

«Но в целом нужно четко понимать, что Яковенко является представителем президента в Великобритании и фактически это и был, скажем так, опосредованный прием президентом. Мы более чем уверены, что Яковенко предоставил господину [Роули] все необходимые разъяснения», — указал Песков.

При этом пресс-секретарь обратил внимание на то, что вопросы, которые могут появиться у британцев к официальному Лондону, необходимо адресовать ни Кремлю, ни российскому президенту, а напрямую властям Британии.

Напомним, 4 июля 2018 года сотрудники правоохранительных органов Британии сообщили, что в Эймсбери два человека «оказались под воздействием неизвестного препарата» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее Скотленд-Ярд заявил, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес спустя четыре дня после инцидента скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший, Роули, 20 июля был выписан из больницы.

В британском Солсбери 4 марта прошлого года были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают, что к отравлению россиян веществом под названием «Новичок» причастна РФ. Москва это категорически отрицает, указывая на отсутствие фактов и доказательств.