На Украине подвели предварительные итоги медицинской реформы

На днях украинское министерство здравоохранения обнародовало данные, согласно которым абсолютное большинство жителей территории от Ужгорода до Мариуполя подписали со своими лечащими врачами финансовые контракты, а медики, таким образом, получили шансы на прибавку к жалованию и даже гонорарам.

Как утверждают в профильном ведомстве, уже в ближайшее время зарегистрированные в электронной системе МЗ граждане Украины обретут право не только на бесплатное лечение в стационарах, но и на получение дорогостоящих лекарств с 50%-ной скидкой. Тем не менее независимые источники утверждают, что упомянутая реформа потерпела фиаско и в обозримом будущем качественной медпомощи будут лишены миллионы украинцев. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Участковый врач одной из поликлиник в Киевской области Андрей Савко столкнулся с необычной проблемой. Как оказалось, свое желание заключить с ним контракт на оказание врачебных услуг выразили более двух тысяч потенциальных пациентов. Это вызвало недовольство представителей надзорных органов, посчитавших, что доктор подделал соответствующие документы в надежде на «крупную прибыль».

«Посчитайте сами: за обслуживание каждого больного этот человек будет зарабатывать не менее 300 гривен (около 850 рублей. — Прим. ФАН) в день, — сказала на основе полной конфиденциальности ФАН сотрудница местной антикоррупционной комиссии Светлана С. — За день участковый примет 15–20 больных. Посчитайте, сколько денег он положит себе в карман?»

Врач Савко заниматься математическими подсчетами не стал.

«Официальный Киев ратовал за подписание таких контрактов по западному образцу, но, как только стало ясно, что медик действительно будет получать достойные деньги за свой труд, чиновники пошли на попятную, — отмечает Андрей, который на время проведения так называемого «внутреннего расследования» был отстранен от практики. — Теперь те же две тысячи человек, которые доверили мне свое здоровье, будут заново проходить бюрократические процедуры».

И это действительно так. Причем и несостоявшиеся пациенты указанного участкового из Киевской области, и их коллеги по несчастью из других регионов Украины станут заполнять новые декларации задним числом.

«Процедура подписания договоров с лечащим (или семейным) врачом официально завершилась 1 апреля нынешнего года: те, кто не успел выбрать себе доктора, будут обязаны платить за каждую процедуру, включая вакцинацию и даже сдачу простых анализов, — сказал киевский эксперт в области медицины Вячеслав Крупа. — В данный момент на Украине катастрофически не хватает врачей: большинство из них по тем или иным причинам предпочли практику в Российской Федерации или Европейском союзе, оставшиеся же специалисты едва справляются с потоком больных. Нет ничего удивительного в том, что врач набирает тысячи пациентов. Удивительно то, что впоследствии уже подписанные договоры признаются недействительными. Получается, что старый лозунг «И больше не болейте!» вновь становится для Украины актуальным пожеланием».

По словам Крупы, на этом фоне многие украинцы попросту отказываются от прохождения новых бюрократических процедур.

«Я едва передвигаюсь в пределах квартиры, а на улицу в лучшем случае выхожу один-два раза в месяц, — говорит в доверительной беседе с корреспондентом ФАН киевлянка Ольга Тимофеевна. — Никаких новых документов подписывать не собираюсь, пусть разбираются в правительстве сами!»

На вопрос, как будет поступать при рецидивах болезней, она стоически заявляет, что готова оплачивать любые процедуры.

«Что поделаешь, если живем в сложное время», — резюмирует Ольга Тимофеевна.

Впрочем, таких оптимистов на Украине немного.

«С 1 апреля миллионы граждан остались без помощи, — заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Свободного профсоюза медицинских работников Олег Панасенко. — К украинцам, не заключившим с «нужным» врачом соответствующую декларацию, будут применяться карательные меры».

Под словосочетанием «карательные меры» эксперт подразумевает введение системы платной медицины даже в экстренных случаях, а также невозможность приобрести необходимые лекарства без официально заверенного рецепта.

«Все это приведет к развалу медицины и увеличению смертности населения», — сказал Панасенко.

Тем временем руководство украинского Минздрава объявило о намерении ввести для граждан новые европейские правила медобслуживания. Предполагается, что уже через несколько месяцев в стране создадут систему так называемых «электронных медицинских карточек». Рассчитывать на бесплатный визит бригады скорой помощи и участкового врача смогут лишь те, кто за последние два года ни разу не брал больничный.