Песков прокомментировал письмо главы Роснефти Медведеву

Москва, 8 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо главы Роснефти Игоря Сечина премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Сечин ранее в письме заявил, что Роснефть видит риски для работы нефтяной отрасли из-за ручного регулирования и предлагает некий другой механизм защиты рынка. Песков отметил, что в Кремле следят за ситуацией на топливном рынке.

По словам Пескова, соответствующие подразделения и эксперты в администрации президента очень внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке. Разумеется, это осуществляется во взаимодействии с кабинетом министров, отметил Песков.

«Вопрос этот неоднократно обсуждался и рассматривался, в том числе и на совещаниях в Кремле. Это абсолютно нормальная практика. Но хочу вам напомнить, что это прерогатива целиком и полностью кабинета министров. И само письмо адресовано председателю правительства. Соответственно, основные комментарии, собственно, должны идти оттуда», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщает РБК, Сечин в письме правительству предложил иной способ регулирования топливного рынка. Глава Роснефти предложил закрепить обязанность недропользователей перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от добываемой на территории РФ нефти. Также Сечин отметил, что компании могли бы продавать бензин и дизтопливо по рыночной цене производителям, у которых нет трейдинговых подразделений.