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В Ставропольском крае загорелось нефтяное хранилище

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В Ставропольском крае загорелось нефтяное хранилище

Ставрополь, 8 апреля. Возгорание нефти в открытом хранилище произошло в поселке Зимняя Ставка Нефтекумского городского округа Ставропольского края. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Площадь возгорания составляет 3600 квадратных метров. Резервуар оборудован по периметру земляной насыпью. «Нефтяной амбар» размером 60 на 60 метров, предназначенный для открытого хранения нефти, принадлежит УПСВ «Зимняя Ставка» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз».

Для ликвидации возгорания и его последствий привлечены 18 сотрудников МЧС России и 6 единиц техники. Угрозы распространения пожара нет. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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