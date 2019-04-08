МВД и МЭР договорились о слиянии «площадки» и «города» на экзамене на права

Москва, 8 апреля. МВД и Минэкономразвития РФ договорились о слиянии «площадки» и «города» на экзамене для получения прав, проект постановления поступит в Кабмин в июне-июле 2019 года. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков.

По его словам, проект нормативного документа находится в завершающей стадии. В МВД, указал Гиляков, в настоящее время ожидают официального ответа от Минтранса.

«Предварительную поддержку с их стороны получили, сейчас ждем официальной позиции», — добавил он.

Полковник объяснил, что документ после получения ответа от Минтранса сначала внесут в Минюст РФ для проведения экспертизы, а затем уже в правительство.

«Думаю, что это произойдет где-то в июне, максимум в июле», — заключил он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ГИБДД изменить теоретический экзамен на получение водительского удостоверения. В настоящее время экзаменационные билеты универсальны, однако в будущем их планируют «привязать» к той категории, которую хочет получить гражданин. Кроме того, запланировано увеличение общего количества задач в билетах.

ГИБДД также может ввести при получении прав зарубежный опыт балльной системы, согласно которой, чем «опаснее» ошибка на экзамене, тем больше начисляется штрафных баллов.