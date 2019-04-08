Кремль отказался комментировать изменение меры пресечения Серебренникову

Москва, 8 апреля. В Кремле не могут как-то реагировать на новости об изменении меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, не имеют права комментировать решение суда. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о реакции на решение суда по Серебренникову, Песков отметил, что в Кремле не имеют права каким-либо образом реагировать на такой поворот дела, а также не имеют права комментировать решение суда.

Ранее в понедельник Московский городской суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде отечественному режиссеру и основателю «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову, а также двум другим фигурантам дела — Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

По версии правоохранительных органов, Серебренников и его сообщники украли 133 миллиона рублей, выделенных из государственной казны на проект «Платформа».

Под домашним арестом режиссер находился больше полутора лет — с августа 2017 года, но не прерывал творческую деятельность, хотя мера пресечения ее и затрудняла. За это время он успел поставить в Большом театре Москвы высоко оцененный критиками балет «Нуреев», а также выпустил киноленту «Лето» о рок-музыканте Викторе Цое.