Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков объявил о завершении карьеры

Москва, 8 апреля. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры. Об это он сообщил на специальной пресс-конференции.

Крюков подчеркнул, что принял обдуманное и взвешенное решение, над которым размышлял в течение года, пишет «360».

«Я понял, что у меня нет мотивации. На первом месте для меня сейчас семья, двое детей. Меня уже не заманишь медалями Олимпийских игр и чемпионатов мира», — сказал лыжник.

По слова Крюкова, новое поколение лыжников в РФ очень талантливое, поэтому ему не стыдно передать молодежи свои полномочия. Он поделился своими планами, рассказав о желании открыть лыжную академию олимпийского чемпиона Никиты Крюкова.

Лыжник резюмировал, что он хочет подготовиться к своей завершающей гонке в профессиональном спорте, которая состоится либо летом, либо в начале зимы.