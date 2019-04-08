Песков рассказал о программе встречи Путина и Эрдогана

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля уточнил, что сначала Путин и Эрдоган проведут переговоры в узком составе, а затем в формате рабочего завтрака состоится заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

«Вы знаете что подобные механизмы сотрудничества есть только с несколькими странами, Турция — одна из них», — отметил Песков.

Затем главы государств встретятся с представителями деловых кругов России и Турции. Песков указал на то, что сейчас двустороннее сотрудничество между деловыми организациями и частными компаниями двух стран развивается особенно интенсивно.

После этого пройдет церемония подписания ряда документов, и в завершении встречи Путин и Эрдоган выступят на совместной пресс-конференции.