Онищенко поддержал запрет сыну Плющенко выступать под музыку Майкла Джексона

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской запретили выступать за рубежом со своей ледовой программой под музыку Майкла Джексона. Это связано с обвинениями в адрес Джексона в педофилии, прозвучавшими в нашумевшем фильме «Покидая Неверленд». Разумным и оправданным считает решение организаторов детских соревнований депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко.

О конфликте семьи Плющенко с организаторами детских соревнований по фигурному катанию стало известно от Яны Рудковской, которая разместила соответствующий пост в Instagram, приложив видеозапись.

«В связи со скандальным фильмом о Майкле Джексоне только в России разрешили Саше «Гномику» (домашнее прозвище Плющенко-младшего. — Прим. ФАН) катать эту программу, а на шоу за границей, пишут, что нежелательно, причем не только Европа, но и Азия, которая его так любила», — написала мать юного фигуриста.

Яна Рудковская напомнила, что Евгений Плющенко делал одну из своих олимпийских программ под музыку Джексона, и никаких нареканий это не вызвало. Она также отметила, что фильм «Покидая Неверленд» не смотрела, а в обвинения против Джексона в педофилии не верит.

«Неужели вы верите этим людям, которые после смерти Легенды (Майкла Джексона. — Прим. ФАН) делают подобные заявления?» — написала она.

Хотя обвинения против Майкла Джексона в педофилии в суде не доказаны, но подозрения настолько серьезны, что это делает вполне оправданными меры, предпринимаемые организаторами детских соревнований, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«В этой истории я, безусловно, на стороне организаторов детских соревнований, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Ведь это касается детей, которые с точки зрения закона еще сами за себя не отвечают».

По словам парламентария, любые перверсии вызывают неприятие у значительной части общества, а когда дело касается детей, тут требования должны быть максимально жесткими, чтобы по возможности защитить несовершеннолетних.

«В том, что касается детей, важен сам факт не поощрения подобного рода поведения, — отметил Онищенко. — Это может достигаться в том числе путем отказа от использования в детских выступлениях произведений человека, в отношении которого есть такого рода подозрения. Ведь речь идет о детях, значит, такая строгость оправдана».

Геннадий Онищенко как врач объяснил, в чем смысл подобных ограничений.

«Понимаете, когда ребенок еще формируется, все, что делают взрослые, он воспринимает некритично, — отметил собеседник ФАН. — Поэтому так отвратительно, когда взрослые коверкают, уродуют жизнь ребенка. И в данном случае есть вполне обоснованные подозрения, что происходило именно это. Видимо, эти подозрения настолько серьезны, что официальные организаторы детских соревнований вводят подобные запреты».

Геннадий Онищенко отметил, что в этом вопросе он полностью на стороне организаторов соревнований.

«То, что в детских соревнованиях предложено не использовать эту музыку, я считаю нормальным. Организаторы, скорее всего, рассуждают так: раз ребенок танцует под эту музыку, он может недостаточно критично воспринимать осуждаемое поведение, в котором обвиняют автора данного музыкального произведения. Вроде как гениальная музыка как бы оправдывает непотребное поведение», — отметил парламентарий.

Развращать незащищенных детей, ломать им судьбы — это просто бесчеловечно, подчеркнул он.

«Это в любом случае заслуживает всяческого осуждения. А раз это осуждается, значит, не надо формировать в ребенке хоть и косвенное, но оправдание того, что некоей «сверхъестественной» личности якобы все позволено. Нет, это должно быть максимально жестко осуждено. Если тебе бог дал великий талант, а, судя по популярности Майкла Джексона при жизни, это был колоссальный талант, то с тебя и спрошено должно быть по самому высокому стандарту. Так что это правильное решение, которое нужно поддержать, а подобную практику использовать шире», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Премьера документального фильма американского режиссера Дэна Рида «Покидая Неверленд» состоялась в январе этого года. Картина основана на исповеди двух мужчин, которые, по их утверждению, в детстве многократно подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. Герои фильма Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказали, что Джексон насиловал их в течение нескольких лет, однако ранее суд отклонил их иск. Семья Джексона все обвинения отрицает.

В России фильм планировали показать по ТВ, но затем от демонстрации было решено отказаться, и картина была выложена на официальном сайте Первого канала в Интернете.

Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки обезболивающих препаратов. При жизни певца несколько раз обвиняли в педофилии, но в суде его вина доказана не была.