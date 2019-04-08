Цена на нефть Brent обновила максимум с ноября 2018 года

Лондон, 8 апреля. Нефть эталонной марки Brent побила психологически важную отметку в 70 доллар за баррель и обновила максимум с начала ноября 2018 года.

Как отмечает KP.RU, котировки Brent только за минувшую неделю прибавили 4,1%. И даже после значительного увеличения цены продолжают расти.

Цены на легкую нефть WTI также показывают положительную динамику вот уже пятую неделю подряд. За этот период ее стоимость выросла на 39% за последнее время, а цена на Brent — на 30,7%.

Аналитики полагают, что нефтяные цены растут на фоне сообщений о возможном торговом соглашении между США и Китаем и полной ликвидации двусторонних таможенных пошлин и нетарифных мер.