Сирия и С-400 станут главными темами встречи Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сирия и поставка Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 должны стать ключевыми темами в ходе переговоров, как отметили ранее в Кремле. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Рана на теле Сирии и «великая стена» Эрдогана

Ключевые для Москвы и Анкары проблемы в Сирии вполне очевидны: Кремль настаивает на скорейшей ликвидации террористического очага в провинции Идлиб, а Анкара готова в любой момент начать операцию по созданию «буферной зоны» на севере Сирии — так Турция надеется защитить себя от террористов из Рабочей партии Курдистана, получающих поддержку от контролируемых американцами «Демократических сил Сирии» (SDF).

На встрече Путина и Эрдогана могут быть приняты важнейшие решения по Идлибу, способные определить дальнейшую судьбу Сирии. Сейчас уже очевидно: все попытки Турции добиться размежевания между силами «умеренной оппозиции» и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (правящая в Идлибе террористическая коалиция, подконтрольная запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре1») не увенчались успехом. Сейчас боевики «Тахрир аш-Шам» контролируют практически всю территорию идлибской зоны деэскалации и непрерывно тревожат правительственные силы. Жители провинции страдают от беспрерывных поборов и грабежей со стороны организованного террористами «правительства национального спасения». Единственным решением проблем Идлиба, который превратился в кровоточащую рану на теле Сирии, является военная операция, которую могла бы провести Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ и российских военных советников — однако Турция решительно выступает против, опасаясь новой волны беженцев из плотно населенных территорий Идлиба.

Обсудят лидеры РФ и Турции и план по созданию 20-мильной «зоны безопасности» на севере Сирии — Анкара надеется таким образом отрезать курдских сепаратистов от союзников в САР. Однако односторонние действия ВС Турции на территории Сирии приведут к разрушительным последствиям — с оценкой, которую дал Вашингтон, согласны и российские аналитики. Более того, создание на территории Сирии «зоны безопасности» приведет к возникновению в дальнейшем многочисленных точек напряженности, осложняющих и без того непростую ситуацию в стране.

Регулярные встречи между президентами Путиным и Эрдоганом показывают, насколько высоко ценят мнение друг друга лидеры двух страны, и какую важность придается сотрудничеству в Сирии, отмечает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Курдский вопрос будет обязательно обсуждаться. Его в последнее время поднимают нечасто, хотя он один из наиболее проблемных на сегодняшний день, — отметил эксперт «Офицеров России». — Второй вопрос — выработка единой позиции по отношению к действиям США в Сирии. Возможно даже, что Турция поможет России найти способы выдавить США из Сирии — это сложно, конечно, но возможно, что какие-то пути будут найдены. В Сирии остаются проблемные зоны, такие как Идлиб — Турция не хочет, чтобы туда входили сирийские или российские силы, но и сама не может их взять под контроль, и эти зоны заполняют боевики, различного рода незаконные вооруженные формирования».

Перенджиев предложил свой вариант решения проблем с неконтролируемыми зонами — в качестве посредника, имеющего близкие отношения и с Россией, и с Турцией, туда могли бы войти силы Азербайджана и взять ситуацию под контроль. Возможно, такой вариант мог бы устроить и Турцию и Азербайджан.

Курдский вопрос чрезвычайно сложен, и обезопасить свои границы от незаконных вооруженных формирований Турция сможет только в рамках сотрудничества с Россией и Сирией.

«Турция хотела бы в разы снизить само значение курдского этноса в сирийских вопросах. Проамериканский маневр курдских сил не выгоден ни РФ, ни Турции. Москва выступает за то, чтобы курды развивали взаимодействие с Дамаском для сохранения единого государства. Возможно, Турция смогла бы помочь и в этом вопросе. Это сложный вопрос, однако он на сегодняшний день является ключевым», — заметил Перенджиев.

Удар по американскому коммерческому проекту в НАТО

Несмотря на то, что руководство Турции ни разу не заявляло о намерениях выйти из состава Североатлантического альянса, решение о приобретении у России зенитно-ракетных комплексов С-400 вызвало крайне болезненную реакцию США. До того как в 2017 году Анкара объявила о закупке российских ракетных комплексов, американцы в течение двух лет под разными предлогами отказывали Турции в продаже ЗРК Patriot — по идее США, турки должны были довольствоваться размещением на своей территории ракетных комплексов, принадлежащих другим странам НАТО. В результате Анкара вынуждена была обратиться за оружием к России, Китаю и Франции — и оказалось, что С-400 не только превосходят все другие системы по эффективности, но и более выгодны экономически.

На Вашингтон решение Анкары подействовало, как красная тряпка на быка — было выдвинуто бесчисленное количество возражений против самостоятельного, не согласованного со «старшим братом в НАТО» решения турецких властей. В итоге Соединенные Штаты решили наказать Турцию, отказав в участии в партнерской программе по производству своего новейшего истребителя пятого поколения F-35 — однако и такая «порка» не смутила, а лишь разозлила турецких партнеров США.

«Я думаю, продажа российских комплексов стране-члену НАТО вполне оправдана — хотя ранее я придерживался другой позиции, в нынешних условиях я начинаю понимать, что это очень правильный ход России. Тот факт, что Анкара, несмотря на давление США не отказывается от этого проекта, говорит о серьезных намерениях Турции. Это говорит о том, что Турция, хоть и состоит в НАТО, не хочет, чтобы военный блок был монопольным коммерческим проектом США, — объяснил эксперт ФАН. — Существующая монополия США в НАТО Турцию абсолютно не устраивает и Анкара хочет показать, что является самостоятельным субъектом, а не проамериканской марионеткой, показать, что готова вести независимую военно-техническую политику».

Политика Вашингтона на рынке вооружений, при которой располагающие передовыми разработками американцы пытаются осуществлять «менеджмент» вооружений, доступных «младшим союзникам» по НАТО, категорически не устраивает Турцию. Как отметил Александр Перенджиев, Анкара больше не может рассматривать США как надежного партнера по поставкам оружия и всех достоинств F-35 в данном вопросе недостаточно, чтобы склонить чашу весов в пользу США.

«Анкара всерьез рассматривает сценарий, при котором США будут бомбить Турцию — и тогда Patriot окажутся абсолютно бесполезными, а вот С-400 будет очень кстати. Более того, само наличие С-400 нивелирует сценарий, при котором США атакуют Турцию. Сопоставляя плюсы и минусы — приобретение С-400, или отказ в пользу участия в программе F-35 — Анкара понимает, что дешевле и меньше рисков в покупке С-400, а больше рисков — если они откажутся и прогнутся под США. Думаю, именно этим продиктована серьезность намерений Анкары в покупке С-400, — отметил Перенджиев. США при этом видят, что разрушается их монополия в коммерческом проекте НАТО, и это [покупка С-400] становится прецедентом для других стран НАТО. Мы знаем, что чехам, например, не разрешают купить израильские радары [их отказываются включить в единую систему НАТО]. Но в Европе в странах НАТО потихоньку начинается антиамериканское движение — как пример можно привести отказ Словакии от размещения американских войск на своей территории. Этот говорит о том, что странам НАТО хочется больше самостоятельности в вопросах своей национальной безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.