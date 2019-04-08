«Рейтинг травли» медиаперсон возглавил уехавший на Украину журналист

Москва, 8 апреля. Опубликован «Рейтинг травли» медиаперсон, которые получили больше всего негативных отзывов в СМИ и социальных сетях с 29 марта по 4 апреля. Возглавил список бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, уехавший на Украину в 2015 году.

Лидирующие позиции в «Рейтинге травли», составленном RT, занял Муждабаев с коэффициентом травли в 35,5%. Волна критики в СМИ и социальных сетях обрушилась на Муждабаева после того, как он призвал расстреливать всех украинцев, голосовавших за Владимира Зеленского на выборах президента страны. Кроме того, Муждабаев заявил, что Украина может потерять еще от шести до восьми областей.

Второе место в «Рейтинге травли» заняла журналистка телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева. Коэффициент травли Скабеевой подскочил в три раза до 32,3% из-за ее шуточного заявления о намерении участвовать в выборах президента Украины.

Замыкает тройку журналистов с самым высоким рейтингом травли телеведущий Дмитрий Киселев с коэффициентом в 13,2%. Причиной травли журналиста стало обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание Киселева о «репрессивном мышлении» как части российской культуры.

Также в список медиаперсон с самым большим количеством негативных отзывов попали телеведущая Ксения Собчак, уехавший на Украину журналист Аркадий Бабченко, журналист Юрий Дудь, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, блогер Илья Варламов, телеведущий Андрей Малахов, а также главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Отметим, что прошлый рейтинг, составленный по данным публикаций в период с 22 по 28 марта, возглавила журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Негативные высказывания в ее адрес появлялись, в частности, из-за намерения завести ребенка от покойного супруга с помощью «замороженных эмбрионов», чтобы получить наследство, и интервью журналистке Ксении Собчак.