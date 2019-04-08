Бюджетные автомобили Ravon снова привезут в Россию

Москва, 8 апреля. Продажу недорогих автомобилей марки Ravon возобновят на российском рынке, бренд постепенно возвращается в страны СНГ. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

Ранее стало известно, что седаны концерна GM Uzbekistan начали реализовывать в Белоруссии. Сборка транспортных средств проходит на предприятии «Сарыаркаавтопром» в Казахстане. На конвейер поставили производство четырехдверной Nexia R3 и Ravon R4 — обе машины построены на платформе моделей Chevrolet.

В пресс-службе подчеркнули, что для возобновления поставок автомобилей на российский рынок нет никаких преград. Обе страны входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и между ними действует ряд договоренностей.

Отмечается, что продажи начнутся в ближайшее время, однако точная дата не уточняется.

Напомним, в конце прошлого года узбекская компания Ravon отозвала около 5,2 тысячи своих авто из России.