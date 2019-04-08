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Экс-посла Литвы в России задержали по подозрению в получении взятки

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Экс-посла Литвы в России задержали по подозрению в получении взятки

Вильнюс, 8 апреля. Бывшего посла Литвы в России Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Службе специальных расследований Литвы.

По данным досудебного расследования, бывшего дипломата и сотрудника филиала иностранного акционерного общества в Литве подозревают в получении взятки от гражданина РФ, который управляет контрольным пакетом акций российского банка.

Следствие полагает, что экс-посол Литвы пообещал россиянину помочь с выдачей визы для зоны Шенгенского договора, пользуясь для этого связями с прежней работы в дипломатической службе.

Помимо Шидлаускаса задержаны также еще два человека.

Напомним, бывший дипломат с 1999 года по 2002 год занимал должность посла Литвы в Канаде, затем он был назначен на пост посла в России, на котором проработал до 2008 года. Затем с 2008 года по 2009 год Шидлаускас был послом МИД Литвы по особым поручениям. С 2009 года он руководит Литовской ассоциацией палат торговли, промышленности и ремесел.

Ранее бывшего президента Бразилии Мишеля Темера обвинили в получении крупной взятки. По версии следствия, политик использовал посредника, чтобы получить чемодан с наличными. Темера задержали в Сан-Паулу 21 марта. Следователи подозревают, что он руководил преступной организацией. Через четыре дня после его задержания по решению суда политик и четыре фигуранта дела были отпущены на свободу.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Sputnik Литва
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