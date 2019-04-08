Пучков жестко ответил Фарион, назвавшей русскоязычных украинцев «рабами»

Экс-депутат Рады Ирина Фарион пропихивает нацистские взгляды везде, где только может. Так известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал высказывание Фарион, заявившей, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Ранее, отвечая на вопрос, как можно научить жителей Украины разговаривать на государственном языке, заявила, что для этого необходимо запретить русскоязычному населению страны работать и получать образование. При этом Фарион подчеркнула, что украинцы, позволяющие себя «унижать», являются «слабой нацией».

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать», — сказала бывший депутат.

Комментируя ее слова, известный российский писатель, видеоблогер и переводчик фильмов Дмитрий Пучков заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что Фарион является «нацисткой, которая проталкивает идеи превосходства украинской расы».

«Как мы знаем, великая украинская раса 140 тысяч лет назад выкопала Черное море и из выкопанной земли насыпала Кавказские горы, это у них в учебниках так написано. Ну и, соответственно, эта украинская раса превыше всего, то есть über alles. Соответственно, как и положено нацистке, Фарион свои взгляды пропихивает везде, где только может. То есть в стране, где 83% населения русский язык считает родным, она им навязывает какой-то хуторской диалект: «Давайте-ка вы перейдете на вот эту вот мову (язык)», — говорит Пучков.

По словам собеседника ФАН, рядовые граждане Украины сами тянутся к русской культуре — «художественным фильмам на русском языке, произведениям литературы, стихам, песням и прочему».

«Вот интересно было бы узнать у этой Фарион, а что ее украинская культура может предоставить такого, вот какие мега книги следует читать на украинском языке? Их просто нет, кроме, разве что, Тараса Шевченко и Леси Украинки. Какие фильмы следует посмотреть на украинском языке? Их тоже нет. Вроде бы смешно, но как только дело доходит до нацистов, это перестает быть смешным. То есть в стране якобы демократия и свобода, а на своем родном языке ты говорить не можешь и, самое главное, не будешь. Потому что нацисты в государстве, где произошел нацистский государственный переворот, заставят тебя говорить на том языке, на котором нужным считают они. И, обратите внимание, все демократическое мировое сообщество ни слова против не скажет. Все замечательно, так и должно быть. По их мнению, русские должны платить и каяться», — заключил писатель.

Напомним, Ирина Фарион давно известна своими агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах. Ранее она утверждала, что русский язык — это «язык оккупантов», а украинцев необходимо «приучать» использовать в публичном пространстве только государственный, украинский язык. Более того, она не раз призывала сограждан «ломать челюсти» русскоговорящим жителям страны.