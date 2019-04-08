Москва, 8 апреля. Минстрой России подготовил поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым в документе появится понятие ветхого жилья. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

По его словам, понятие ветхого жилья появится в Жилищном кодексе РФ. Эта позволит российским регионам создавать для ветхих домов отдельную подпрограмму в составе программы субъектов по капитальному ремонту многоквартирных зданий. Как пишет РИА Новости, по ним региональное руководство сможет утверждать краткосрочный план необходимых работ. Егоров уточнил, что ветхие дома останутся в региональной программе капитального ремонта. Согласно документам, собственники квартир в них продолжат уплату взносов на капитальный ремонт.

При этом выделение ветхого жилья в отдельную подпрограмму даст возможность проводить только необходимый ремонт конструкций, находящихся в плохом состоянии. Ранее приходилось восстанавливать все основные конструкции дома. Ожидается, что это снизит общую стоимость работ в зданиях.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил продлить работу Фонда содействия реформированию ЖКХ до декабря этого года.

Путин поручил расширить инструменты и механизмы переселения россиян из аварийного жилищного фонда. Соответствующие механизмы должны осуществляться путем формирования специализированного жилого фонда, предоставления гражданам жилых помещений по соглашениям найма, а также предоставления собственникам жилья льготной ипотеки.

Помимо этого, должны быть предусмотрены дополнительные социальные выплаты для обеспечения собственников жилья в домах, подлежащих расселению.