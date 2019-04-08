В Госдуме отметили провокационный характер учений НАТО в Черном море

Учения НАТО в Черном море носят явный антироссийский характер, подчеркнули в Госдуме, объясняя важность организованного Черноморским флотом дежурства в регионе. Как сообщает Национальный центр управления обороной, флот контролирует действия кораблей Альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

«В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», самолетами морской авиации», — уточнили в центре.

В понедельник в юго-западной части Черного моря стартовали совместные учения ОВМС НАТО Sea shield-2019. В маневрах задействованы корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Турции и Румынии при участии представителей вооруженных сил Украины и Грузии.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что начавшиеся учения Североатлантического альянса носят явно провокационный характер, чтобы попытаться усилить напряженность в Черноморской акватории.

«Да, к морским учениям, которые сейчас проходят в Черном море, можно добавить всевозможные маневры, которые США проводят вместе со своими вассалами по НАТО на суше. Они носят, по сути, антироссийский характер, потому что, как правило, учения следуют за антироссийскими выступлениями «авангарда» Альянса — Польши, Прибалтики. Вашингтон это поощряет. Сами по себе маневры носят провокационный характер, по сути, это лишнее бряцание оружием в и без того неспокойном регионе», — пояснил парламентарий.

Однако Западу не стоит полагать, что Москва пропустит мимо потенциальную опасность. Россия в состоянии обеспечить территориальную целостность и государственные интересы.

«Разведывательные корабли нашего ВМФ следят за происходящим, я думаю, что морские силы, расположенные в Черном море, в состоянии выполнить свои задачи по предназначению и сохранить неприкосновенность наших границ», — подытожил Андрей Красов.

Напомним, суда НАТО зашли в акваторию Черного моря для участия в маневрах еще в конце марта. На прошедшем саммите Альянса было принято решение нарастить активность в Черноморском регионе и усилить сотрудничество с Грузией и Украиной.

В МИД Украины заявили, что Киеву и НАТО «не нужно разрешение России» для действий в Черном море. С одиозным заявлением выступил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Ранее сенатор Франц Клинцевич в интервью ФАН объяснил, почему США подтолкнут Украину к новой провокации в Керченском проливе во время учений Sea shield-2019.