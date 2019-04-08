Стало известно, кто чаще в России остается без работы

Москва, 8 апреля. Россияне, которые работали в сфере торговли, обрабатывающих производств, сельского хозяйства чаще всего становятся безработными. Соответствующие данные за 2018 год подготовил Росстат.

Как пишет портал News.ru, эксперты считают, что подобная ситуация сложилась из-за автоматизации процессов и недостатка навыков у продавцов, поэтому они не могут найти другую работу. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уверен, что у работников сферы торговли «очень простой функционал, трудовые навыки, с которыми сложно устроиться».

Согласно статистике, чаще всего становятся безработными люди, у которых последнее место работы было в сфере торговли или ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.

Аналогичная ситуация с обрабатывающим производством, сельским и лесным хозяйством, охотой и рыболовством. Также в список включены следующие сферы: строительство, транспортировка и хранение.

«Достаточно много сокращений происходит в тех небольших городах, где альтернативы для трудоустройства нет. Длительная безработица формируется в первую очередь в моногородах, в сельской местности», — заметил эксперт.

Меньше всего безработных наблюдается в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, информации и связи, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Ранее специалисты портала HeadHunter.ru рассказали, кому в России будет трудно найти работу в наступившем году.